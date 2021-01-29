Общество

Псковичам рассказали об особенностях сервиса «Таможенная проверка»

Информационный сервис «Таможенная проверка» позволяет таможенным органам и проверяемым лицам обмениваться документами и сведениями в ходе и по результатам такой проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Автоматизированная подсистема «Личный кабинет» обеспечивает информационное взаимодействие в электронном виде между таможенными органами и заинтересованными лицами посредством сети Интернет, а также реализует информационное взаимодействие с компонентами Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. «Это взаимодействие необходимо для обеспечения функционирования АПС "Личный кабинет" при организации обмена электронными документами», - отметили в ведомстве.

Возможности информационного сервиса позволяют осуществлять обмен документами и сведениями в электронном виде в ускоренном порядке между таможенными органами и проверяемым лицом.

«Информационный сервис обеспечивает возможность получения участником ВЭД в электронном виде уведомления о начале таможенной проверки, максимально сокращая временные затраты на пересылку бумажных документов, тем самым снижая нагрузку на проверяемое лицо, - отметил заместитель начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров – начальник отдела проверки деятельности лиц Дмитрий Иванов. - Проверяемым лицам предоставлена возможность ознакомления с результатами проведенного таможенного контроля и подачи возражения на акт проверки через личный кабинет. Кроме того, в рамках электронного взаимодействия с таможенными органами, участникам ВЭД предоставлена возможность направления в электронном виде через личный кабинет отчетности в соответствии с требованиями приказов Федеральной таможенной службы».

В ведомстве добавили, что порядок использования личного кабинета и организации обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами и декларантами, перевозчиками, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, правообладателями и иными лицами определен основными положениями по применению автоматизированной подсистемы «Личный кабинет», предусмотренной статьей 284 Федерального закона от 3 августа 2018 года №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».