Общество

Границы кладбищ определят в Великолукском районе после прокурорской проверки

Границы действующих захоронений определят в деревнях Липец, Зябкино и Веретье-1 Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Прокурорская проверка установила, что право собственности на земельные участки гражданских захоронений в установленном законом порядке не зарегистрировано. Границы земельных участков, на которых они расположены, не определили, на кадастровый учет участки не поставили.

В прокуратуре отметили, что кладбища не являются закрытыми, на них производится захоронение умерших, что влечет увеличение площади занимаемого земельного участка.

Районный суд удовлетворил соответствующие прокурорские иски. Обязанность по определению границ и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены кладбища, возложили на администрации сельских поселений «Пореченская волость», «Лычевская волость» и «Переслениская волость». Решение суда пока не вступило в законную силу.