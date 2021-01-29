Общество

Облздрав подтвердил случаи заболевания коронавирусом среди студентов-медиков

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подтвердила случаи заболевания коронавирусом среди студентов-медиков. Об этом она сообщила на сайте губернатора.

Фото: Вадим Боченков

«Скажите пожалуйста, за 2020 год происходили ли случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди студентов Псковского и Великолукского медицинских средних специальных учебных заведений? Если такие случаи были, то сколько всего студентов-медиков заболело (переболело) данным заболеванием в Псковской области?» - поинтересовался мужчина.

«Случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди студентов Псковского и Великолукского медицинских колледжей есть, информации о количестве переболевших студентов комитет не имеет», - ответила Марина Гаращенко.