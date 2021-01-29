Общество

Почти 900 человек заразились коронавирусом в Псковской области за неделю

Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 в процентном соотношении наблюдалось с 23 по 29 января в трех регионах Северо-Западного федерального округа, показатель там составил 3%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре по по мониторингу ситуации с коронавирусом, в их число вошли Мурманская область (+1 404), Коми (+1 032) и Псковская область (+878).

Наивысший процент выявленных случаев в СЗФО за неделю зафиксировали в Вологодской области - 7% (+2 053 заболевших) и в Калининградской области - 6% (+1 365).

По 5% прироста показали Санкт-Петербург (+15 836), Карелия (+1 730), Ленинградская область (+1 555), Новгородская область (+1 192) и Ненецкий АО (+45). На 4% вырос показатель в Архангельской области (+1 738).

Всего за неделю выявили 28 828 случаев заболевания по всему Северо-Западу.