Общество

Налипание мокрого снега на провода сохранится на юге Псковской области

Псковский гидрометцентр предупредил о неблагоприятном погодном явлении 29 января.

«Сегодня днем по южным районам Псковской области сохранится налипание мокрого снега на провода».

В связи с этим населению рекомендуют:

- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;

- научите детей, как действовать во время непогоды;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращайтесь в Службу спасения.

Как напомнили в ГУ МЧСР России по Псковской области, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.