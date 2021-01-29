Общество

Псковичам объяснили спил деревьев и кустарников у детского сада на Юбилейной

Компенсационные высадки зеленых насаждений будут произведены на территории дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Юбилейной, 56 взамен спиленных деревьев и кустарников. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая учреждения Елена Козлова в ответ на жалобу, поступившую в редакцию ПЛН от жительницы Завеличья.

Псковичка сообщила, что на территории детского сада, а также снаружи вырезали много деревьев, в том числе и тонкие здоровые березы, которые вряд ли являются аварийными. Кроме того, вырезаны кусты боярышника, которые росли вдоль забора.

«Раньше вся эта зелень поглощала выхлопы с улицы Юбилейной, а теперь, без деревьев, там пустыня Сахара. В то время, как говорится о создании зеленого пояса вокруг Пскова, уничтожаются зеленые насаждения в самом городе», - отметила псковичка.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в управление городского хозяйства. Как пояснил начальник управления Николай Баринов, деревья и кустарники были спилены в соответствии с решением комиссии, которая выезжала на место и обследовала деревья по заявке заведующей сада.

«По заведенной процедуре, если на территории детского сада есть проблемные, по мнению руководства учреждения, деревья, они через управление образования подают заявку в УГХ на снос данных деревьев. Далее на место выезжает комиссия, заведующая объясняет ей, какие деревья надо снести и почему, комиссия осматривает каждое дерево и принимает решение, сносить его или нет. Далее подписывается акт на спил, мы пишем заявку в МБУ "Служба благоустройства города", ее специалисты выезжают на место и спиливают те деревья, которые следует спилить, согласно акту», - пояснил процедуру Николай Баринов.

Между тем заведующая дошкольного отделения ПИЛГ Елена Козлова сообщила, что минувшим летом на территории сада упало дерево. «Безопасность и здоровье детей для нас на первом месте, поэтому мы вызвали комиссию. Она обследовала всю территорию — зеленых насаждений на ней много. Спилены были только те деревья, которые значились в акте комиссии. От акта мы не отходили ни на шаг», - пояснила она. Что касается кустов боярышника, то их на территории детского сада быть вообще по нормативу не должно. Кроме того, они тоже представляют опасность, потому что колючие.

Елена Козлова заверила, что взамен спиленных деревьев и кустарников будут произведены компенсационные высадки зеленых насаждений.

В управлении образования администрации Пскова отметили, что территория в радиусе 10 метров за ограждением детского сада входит в санитарную зону учреждения, поэтому опасные деревья были спилены не только в пределах ограждения, но и снаружи.