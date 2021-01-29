Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 29.01.2021 11:240 Когда твой друг в беде 29.01.2021 20:010 «Акценты» Донецкого: Эхо протестов, «СР+» и соцсети без мата 29.01.2021 19:400 В Печорах проводят конкурс на лучший эскизный проект пристройки к гимназии 29.01.2021 19:001 Псковичам объяснили спил деревьев и кустарников у детского сада на Юбилейной 29.01.2021 18:350 Отрекись от лайка 29.01.2021 18:200 В двух районах Псковской области отметили годовщину освобождения от фашистов
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1117 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 23.01.2021 14:45102 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5728 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 26.01.2021 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков 27.01.2021 18:1821 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам объяснили спил деревьев и кустарников у детского сада на Юбилейной

29.01.2021 19:00|ПсковКомментариев: 1

Компенсационные высадки зеленых насаждений будут произведены на территории дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Юбилейной, 56 взамен спиленных деревьев и кустарников. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая учреждения Елена Козлова в ответ на жалобу, поступившую в редакцию ПЛН от жительницы Завеличья.

Псковичка сообщила, что на территории детского сада, а также снаружи вырезали много деревьев, в том числе и тонкие здоровые березы, которые вряд ли являются аварийными. Кроме того, вырезаны кусты боярышника, которые росли вдоль забора.

«Раньше вся эта зелень поглощала выхлопы с улицы Юбилейной, а теперь, без деревьев, там пустыня Сахара. В то время, как говорится о создании зеленого пояса вокруг Пскова, уничтожаются зеленые насаждения в самом городе», - отметила псковичка.
 

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в управление городского хозяйства. Как пояснил начальник управления Николай Баринов, деревья и кустарники были спилены в соответствии с решением комиссии, которая выезжала на место и обследовала деревья по заявке заведующей сада.

«По заведенной процедуре, если на территории детского сада есть проблемные, по мнению руководства учреждения, деревья, они через управление образования подают заявку в УГХ на снос данных деревьев. Далее на место выезжает комиссия, заведующая объясняет ей, какие деревья надо снести и почему, комиссия осматривает каждое дерево и принимает решение, сносить его или нет. Далее подписывается акт на спил, мы пишем заявку в МБУ "Служба благоустройства города", ее специалисты выезжают на место и спиливают те деревья, которые следует спилить, согласно акту», - пояснил процедуру Николай Баринов.

Между тем заведующая дошкольного отделения ПИЛГ Елена Козлова сообщила, что минувшим летом на территории сада упало дерево. «Безопасность и здоровье детей для нас на первом месте, поэтому мы вызвали комиссию. Она обследовала всю территорию — зеленых насаждений на ней много. Спилены были только те деревья, которые значились в акте комиссии. От акта мы не отходили ни на шаг», - пояснила она. Что касается кустов боярышника, то их на территории детского сада быть вообще по нормативу не должно. Кроме того, они тоже представляют опасность, потому что колючие.

Елена Козлова заверила, что взамен спиленных деревьев и кустарников будут произведены компенсационные высадки зеленых насаждений.

В управлении образования администрации Пскова отметили, что территория в радиусе 10 метров за ограждением детского сада входит в санитарную зону учреждения, поэтому опасные деревья были спилены не только в пределах ограждения, но и снаружи.

Теги: #благоустройство #детский сад #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 1545 человек
29.01.2021, 20:010 «Акценты» Донецкого: Эхо протестов, «СР+» и соцсети без мата 29.01.2021, 19:480 Кражи наушников и телефона раскрыты в Псковском районе 29.01.2021, 19:400 В Печорах проводят конкурс на лучший эскизный проект пристройки к гимназии 29.01.2021, 19:361 Президент США призвал освободить Навального
29.01.2021, 19:330 Губернатора просят обустроить тротуары на улице Шоссейной 29.01.2021, 19:261 18 новых многоэтажек построят в Пскове и Завеличенской волости в 2021 году 29.01.2021, 19:161 В псковских маршрутках подорожает проезд 29.01.2021, 19:131 В Пскове осудили 3-х организаторов и 18 участников несанкционированного митинга
29.01.2021, 19:001 Псковичам объяснили спил деревьев и кустарников у детского сада на Юбилейной 29.01.2021, 18:500 10,5 тысяч человек официально занимаются футболом в Псковской области 29.01.2021, 18:420 Пять автомобилей столкнулись в Псковском районе. ФОТО 29.01.2021, 18:350 Отрекись от лайка
29.01.2021, 18:200 В двух районах Псковской области отметили годовщину освобождения от фашистов 29.01.2021, 18:143 Избран председатель Общественного совета при избиркоме Псковской области 29.01.2021, 18:060 Полтысячи псковичей попросили признать себя банкротами в прошлом году 29.01.2021, 17:550 Прокуратура выявила нарушения в организации питания учеников Лядской школы
29.01.2021, 17:480 Свыше 4500 дел рассмотрел Арбитражный суд Псковской области в 2020 году 29.01.2021, 17:410 Российские школьники попытались продать одноклассника 29.01.2021, 17:350 Бюджет Великих Лук на 2021 год увеличен на 155 млн рублей 29.01.2021, 17:290 Площадь Победы в Пскове преобразится за счет нацпроекта в 2021 году
29.01.2021, 17:230 Дновец украл плюшевую игрушку и угодил в колонию строгого режима 29.01.2021, 17:171 Борис Елкин рассказал о массовом сходе автобусов с маршрутов 29.01.2021, 17:103 Экономическая перепись малого бизнеса началась в Псковской области 29.01.2021, 17:040 Александр Коновалов о псковском футболе: Пациент находится в палате интенсивной терапии
29.01.2021, 17:020 «Я тебя убью!»: дновец угрожал супруге доской и лишился свободы 29.01.2021, 16:550 Кто должен устанавливать и ремонтировать счетчики на электричество, разъяснили псковичам 29.01.2021, 16:520 Сантехника, краски, двери и системы вентиляции от производителя: новые скидки «Стройбазы на Алмазной» 29.01.2021, 16:420 Налипание мокрого снега на провода сохранится на юге Псковской области
29.01.2021, 16:380 Почти 900 человек заразились коронавирусом в Псковской области за неделю 29.01.2021, 16:330 Границы кладбищ определят в Великолукском районе после прокурорской проверки 29.01.2021, 16:310 Большие скидки объявили в псковском MANGO 29.01.2021, 16:180 Почему «Госуслуги» не дают оплачивать налоги до начисления пени
29.01.2021, 16:133 Минздрав спрогнозировал перелом в борьбе с коронавирусом 29.01.2021, 16:043 «Машиностроитель» позволит спортсменам доводить себя до умопомрачения — Александр Коновалов 29.01.2021, 16:002 Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша 29.01.2021, 15:530 Облздрав подтвердил случаи заболевания коронавирусом среди студентов-медиков
29.01.2021, 15:453 В Пскове два дня не будут работать светофоры на перекрестке Юбилейная - Рижский проспект 29.01.2021, 15:420 Первые победы в творческих конкурсах одержали юные жители Псковской области 29.01.2021, 15:340 «Дэу Матиз» съехал в кювет в Дновском районе 29.01.2021, 15:240 Псковичам рассказали об особенностях сервиса «Таможенная проверка»
29.01.2021, 15:180 «Подстрочник» с Александром Коноваловым. ВИДЕО 29.01.2021, 15:173 Стоимость жилья в Псковской области поднялась на 10% из-за льготной ипотеки 29.01.2021, 15:150 Кража иконы и распятий обернулась для жителя Дедовичей тюрьмой 29.01.2021, 15:100 Температура ниже нормы ожидается в Псковской области в феврале
29.01.2021, 15:032 Жизнь большой семьи: приход псковского храма святых Жен Мироносиц 29.01.2021, 14:520 Александр Коновалов о ФК «Псков»: Нам удалось создать прозрачный клуб 29.01.2021, 14:450 Сантехника и мебель для ванных комнат в Пскове: как получить скидку 5% и бесплатную доставку 29.01.2021, 14:420 В «Михайловском» объявили программу Дня памяти Пушкина
29.01.2021, 14:340 Жителя Псковской области отправили в тюрьму за госизмену 29.01.2021, 14:210 Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую 29.01.2021, 14:205 С 1 сентября в российских школах введут обязательный урок по футболу 29.01.2021, 14:116 Бульдозером по Выбутам? Уж я бы там… уж мы бы там…
29.01.2021, 14:100 Более 18 млн рублей выплатили за год правопреемникам пенсионеров в Псковской области 29.01.2021, 14:019 Андрей Аршавин может приехать на открытие псковского стадиона «Машиностроитель» после реконструкции 29.01.2021, 13:572 В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России 29.01.2021, 13:552 Андрей Карпов покидает исполком псковского отделения «Единой России»
29.01.2021, 13:491 Псковских курсантов учат пресекать массовые беспорядки 29.01.2021, 13:351 Александр Коновалов назвал главную проблему псковских спортсменов в условиях пандемии 29.01.2021, 13:320 Банк «Открытие» победил в номинации «Безопасность» конкурса «Проект года-2020» 29.01.2021, 13:280 Уголовное дело в отношении директора ДМШ №1 Пскова прекращено
29.01.2021, 13:191 Почти 6 тысяч псковских семей за год воспользовались льготной ипотекой по госпрограмме 29.01.2021, 13:080 Запорную арматуру меняют на тепловом пункте на улице Юбилейной в Пскове 29.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым 29.01.2021, 12:562 Директор ДМШ №1 Пскова: Шумиха в прессе сыграла нам на руку
29.01.2021, 12:4029 ПЛН-ТВ: Что думают псковичи о несогласованных протестах? 29.01.2021, 12:282 В стельку трезвые 29.01.2021, 12:260 Любитель охоты из Псковской области выиграл в лотерею миллион 29.01.2021, 12:240 Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики
29.01.2021, 12:100 В России призывают к 2030 году вдвое сократить объемы захоронения мусора 29.01.2021, 12:080 Псковская область может стать «пилотной» площадкой для новой программы по поддержке ИЖС 29.01.2021, 12:020 Около 20 иностранцев задержали в Псковской области за нарушение границы 29.01.2021, 12:000 СНГБ: Кредит от нас, а выбор цели - от вас!
29.01.2021, 11:451 Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 130 29.01.2021, 11:403 Детская инфекционная больница в Пскове готова к приему пациентов 29.01.2021, 11:281 В Псковской области строительство жилья пошло в рост в 2020 году 29.01.2021, 11:240 Когда твой друг в беде
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.