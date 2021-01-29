Общество

Отрекись от лайка

Значок молнии и кэпслоком в родительском чате: «СРОЧНО!!!!» Да что ж такое может стрястись в полночь с нашим учебным процессом? Отмена первого урока? Нашлась сменка Петрова? Беременная в 14 лет? Никакая дикая фантазия не смогла бы выдать «всамделишный» вариант. Оказывается, в нашем классе есть три ребенка, которые подписаны на страницу Навального ВКонтакте! Скандал в честном семействе. Мать, поднимай детей - пусть отписываются, иначе в 9.30 информация будет передана в полицию и управление образования.



Фото: tverlife.ru

Школьные годы чудесные

Да уж, псковским школьникам сейчас не позавидуешь. С одной стороны – вечно занятые родители, рыщущие по магазинам в поисках гречки да подсолнечного подешевле, с другой – экспериментальная дистанционка, внезапные каникулы, отмены уроков, долгие больничные учителей. Где спасаться от всего этого хаоса? Ну, конечно, в Интернете! Если уж жители псковских деревень в 2020 году скачали более 138 терабайт – что говорить о живущих в городской черте подростках?

Глобальная сеть позволяет сейчас любому условному Васе или Маше примерить маску на свой вкус и интерес: хочешь – сердечки пусти в онлайн-трансляции пресс-конференции президента, хочешь – меткий комментарий зашвырни в новость ПЛН про погоду. И это естественная реакция на тоску «неча делать», извечно терзающую русскую душу, даже несовершеннолетнюю. В лапотные времена грязью кидали в прохожих, в советские по телефону звонили: «Это квартира Козловых? А почему рога точат?», теперь вот Тик-Ток прокачивают. Стильно, модно, молодежно.

Анонимность сетевая удачно дополнилась возможностью оставаться «мистером Икс» наяву. Это родители долго к маскам привыкали – детей идея масочного инкогнито привела в восторг. Необходимость носить «намордники» они восприняли как игру, лишний повод посмеяться. «Едешь в автобусе, рожи корчишь, а никому этого не видно», - классно ведь, ну согласитесь!

Впрочем, в плотном графике жизни школьника эпохи COVID (трансляции, новая серия любимого манга-сериала, эфир блогера, «просто пошариться и позырить») почти не остается места ни для поездок на автобусах, ни для скучных парабол и Дубровских. Домашку спишем по ГДЗ, завтра к пятому уроку, все тлен и безысходность, куда там Ивлеева поехала с Элджеем, и самое важное – зачем запретили песню «Я съел деда»? А спроси имя-отчество учителя по химии – и все, тупик.

Конечно, в Интернет ушли не все. Есть школьники, которые с умом распорядились внезапно нарисовавшимся свободным временем. Об этом говорят результаты единых госэкзаменов прошлого года. «Средний балл ЕГЭ улучшился, определились новые предметы, по которым наши дети стали получать максимально высокий балл, - рассказала в конце декабря начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. - По общей успеваемости мы понимаем, что, кто хотел учиться, кто мотивирован на учебу, тот продолжил учиться и в новых обстоятельствах, новых условиях нашей реальности».

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Однако будем честными: речь идет о тех, кто учится при любой погоде и с любыми педагогами (читай репетиторами). В общем и целом дети разучились учиться, с трудом возвращаются в прежний график и бастуют против несправедливого мира, сначала подарившего им «удаленку», а теперь отбирающего «свет в оконце».

Учительская доля

Как и дети, учителя находятся сейчас не в лучшей ситуации. И эмоционально, и материально. Вот как описывала ситуацию на условиях анонимности одна псковская учительница: «Кто-то работает на ставку - это минимальный оклад труда, МРОТ, кто-то - на две ставки, у них зарплата вроде и неплохая, но все равно это не 35000, а 24000 рублей, за труд с восьми утра до семи вечера. Плюс прессинг со всех сторон, а оказавшись дома, ты готовишься к урокам, проверяешь тетради, выслушиваешь отповеди родителей…»

Все по-разному адаптировались к дистанционке, сложнее всего пришлось, конечно, пожилым и сельским учителям. Масса дополнительной нагрузки – проверить поступающие и днем, и ночью домашние задания и рефераты, ответить на сообщения в почте и Контакте, подготовить дополнительные материалы и адаптировать их к онлайн-передаче. И это не считая необходимости самих занятий в каком-нибудь неведомом ZOOMе (на что, собственно, у большинства уже не было ни сил, ни желания).

И опять же – отчетность никто не отменял. Учителя уже не первый год жалуются на обилие бумажной работы, даже самые стойкие срываются – рассказывают об этом на родительских собраниях. Но «наверху» их пока никто не услышал: знай, подкидывают новых ЦУ. Сыплются задания со всех сторон, поди-разберись, кто их автор, начнешь выяснять – следов не найдешь, а выполнить надо: хоть и невелика зарплата, а своя. Вот и рассылают дисциплинированные и вымуштрованные (а точнее, замуштрованные) педагоги в ночи по родительским чатам плакаты-предупреждения об ответственности за участие несовершеннолетних в митингах. Дальше – хуже: ищут ученические лайки «юных навальнистов». И, совершая должностное преступление, предупреждают родителей: пусть ребенок отпишется от «немецкого пациента». От греха подальше. Ему ведь дальше жить – экзамены сдавать, в институт поступать, работу искать, в армию идти…

Чаты, где доселе обсуждались только оценки, школьные огоньки и учитель по алгебре, резко превращаются в митинг: одна мамочка «топит» за Навального, другая - за Путина, третья вспоминает 90-е и цитату про «бессмысленный и беспощадный». Мужчины по ходу мужественно спят и вообще не в курсе, что под боком разгорается «бабий бунт».

А «крайним» оказывается классный руководитель. Ему бы (да и родителям тоже) озаботиться тем, что дети полгода, по сути дела, не учились, тем, что в девять лет ученики в статусе указывают «все сложно», а в десять уже смело подписываются на порногруппы в ВК, тем, что подростки объединяются в стайки и «гнобят» беззащитных одноклассников.

Легко потерять, невозможно забыть

Странные выходы учителей на «ночные» задания в соцсетях вызвали сильное возмущение в родительской среде. Настолько сильное, что на официальном ТГ-канале Псковской области даже появился официальный комментарий председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова по ситуации. «Никаких подобных поручений ни со стороны управления образования, ни со стороны ведомственных областных и городских комитетов не было, - заверил он. - По данному факту будет проведена проверка, о результатах которой мы дополнительно сообщим».

Можно предположить, что кто-то из псковских учителей «перестарался» или неверно понял рекомендации, можно списать все на происки Запада, однако отрицать очевидное сложно: заходишь в родительский чат, а там в топе закреплено сообщение с молнией и капслоком.

В результате все мы нежданно-негаданно получили внеочередной урок современной истории, обществознания и права в одном флаконе. Дети на нем, как водится, хорошенько посмеялись, поперекидывались записками и поняли: взрослые очень боятся. Всего – будущего, прошлого, полиции, старости, безработицы, роста цен на гречку, да что там – детей своих боятся. От такого у любого нормального тинэйджера дух захватит! Думается, все, кто закончил педагогический вуз (а что еще можно закончить в Пскове?), посещал занятия по возрастной психологии. На них ведь рассказывали, что подростки действуют стадно, чем больше им запрещают, тем скорее они этим заинтересуются. Настоятельно советуют лайки убирать? Отлично: теперь даже тот, кто не был подписан на Навального, сочтет своим долгом глянуть, что ж там новенького? А там движуха, хайп: отравления, погони, суды, пламенные речи, дорого-богато.

Родители тоже получили занятный урок. «Сына, ты на Навального не подписан?» - начинаю я разговор по душам наутро за чашечкой чая. «А что?» - поднимает на меня глаза взрослый уже 14-летний парень, который интересуется историей и знает все про революцию 1917 года и две мировые войны. «Ну вот, за лайки там сейчас могут в школе настучать. Ты не подумай, я не запрещаю тебе, просто...» И тут мне становится стыдно. И я не знаю, почему не стыдно другим. «Мам, я все понимаю», - успокаивает он меня и уходит в школу. «Ты там осторожнее на дороге, смотри внимательно», - как обычно, говорю я ему, подставляю щеку и вдруг понимаю двойной смысл этого обычного пожелания, прощания. И в голове ловлю четкий ритм: «Я хотел бы остаться с тобой, Просто остаться с тобой, Но высокая в небе звезда зовет меня в путь»...

Если оставить в стороне философию, то у одних родителей возникли вопросы о степени законности подобных требований и вмешательства в частную жизнь, другие поддержали учительские «бдения» и поблагодарили за вразумление.

Самым сложным и показательным урок, пожалуй, оказался для системы образования. Слово «педагогика» восходит к древне-греческому «детовождение». Школа должна вести, а не конвоировать, мудро воспитывать, а не муштровать, помогать, а не принсткринить компроматы на детей при свете зеленого абажура. Не хочется подсказывать с задней парты, но все же: если беспорядки нельзя остановить, их надо возглавить. Не стращать и не допущать, а предлагать альтернативу, разговаривать, отвечать на вопросы - а их благодаря топорным запретам на группы и лайки у подростков масса.

Интонацией «окрика» даже от советских школьников ничего не добиться было, что уж говорить о современной, Интернет-зависимой и потерянной, но бесстрашной и креативящей молодежи.

«Мы здесь власть» - это уже даже не лозунг. Это четкая позиция, и каждое слово в этой короткой формулировке сейчас начиняется смыслами. Чем наполнится слово «власть», зависит от многого. В том числе от школы и университетов, которые должны, наконец, вспомнить о том, что их дело – сеять «разумное, доброе, вечное».

Елена Никитина