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Общество

«Акценты» Донецкого: Эхо протестов, «СР+» и соцсети без мата

29.01.2021 20:01|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

 

Темы выпуска:

Протестные бурления. Выборный год в России начался всплеском политической активности.
«Эсеры+». Парламентские партии начали определяться со списками лидеров.
YouTube без мата? С февраля в стране ужесточается законодательство в отношении социальных сетей.

В субботу, как и по всей стране, в Пскове прошла несанкционированная акция протеста в поддержку вернувшегося в Россию и посаженного в «Матросскую тишину» оппозиционера Навального, а медиа и соцсети продолжают бурлить известными пахучими субстанциями. Вчера ночью впервые за долгое время я включил ток-шоу Владимира Соловьева, и от внезапного удара по голове меня чуть не стошнило.

В студии обсуждали, конечно, недавние протесты, только картина создавалась диаметрально противоположная той, которую мы все наблюдали в ЮТубе, а то, что несли в эфире спикеры, все эти Куликовы да Михеевы, походило на эпизод какого-то фантастического фильма. Тут я, многолетний обитатель Фейсбука, с какой-то предельной ясностью осознал, что страна трагически расколота надвое. И что с этим делать, не совсем понятно.

Сейчас существует две реальности – две России, и они как будто абсолютно автономны, изолированы и не связаны друг с другом: Россия зрителей условного В. Соловьева и Россия пользователей Фейсбука. Что в одном месте черное, то в другом – белое, и наоборот. Если для одних Навальный герой, то для других он предатель страны, исчадье Ада. Никаких полутонов или сомнений нет. Только так: если враг не соглашается, его уничтожают. Хорошо, что пока виртуально и вербально, а не из танковых орудий или автомата Калашникова.

Причем это происходит не только на площадке главного пропагандиста Кремля, но и в Фейсбуке, главной дискуссионной площадке либералов. Народ нетерпим к врагам Рейха. Народ нетерпим к друзьям Рейха. Народ в целом – крупными неоновыми буквами: нетерпим. Вот общий тренд общественно-политической ситуации. И как раз недавние протесты «за Навального» показали все это со всей пугающей очевидностью.

Не хотелось бы, как говорится, гиперболизировать и нагнетать, но вот раскол, наметившийся в том числе и в среде творческой интеллигенции, среди так называемых ЛОМов (лидеров общественного мнения) и звезд Инстаграма, показывает, что в обществе созрел запрос на перемены, который Кремль почему-то упорно не замечает и игнорирует.

Случай Навального – только повод, настоящая причина недовольства (пока, признаем, не столь массового - на улицы, за вычетом детей и стариков, вышло менее 1% от активного населения), так вот, истинная причина, на мой взгляд, в том, что люди устали от навязанной им парадигмы «России как осажденной крепости».

Все видят, что эта самая «крепость» в окружении врагов и иностранных агентов - не более чем пропагандистская ширма для наивных зрителей. Сами же Соловьевы и Ко, как и вся российская «элитка», предпочитают отдыхать в живописной Ломбардии где-то в районе озера Комо или на Лазурном берегу. И вот это вельможное лицемерие и вызывает отторжение и гнев.

А тут еще ковид усугубляет безрадостные трудовые будни, цены в «Пятерочках» растут, на пиво заначки не хватает, - я немного утрирую, однако не сильно ошибусь, если скажу, что почти все, от чиновника до работяги, сейчас в равной степени пребывают «на нервяке». Все, как обычно, надеются на лучшее, на русский авось, а ожидают худшего.

И тут вам вдруг показывают роскошный дворец в Геленджике с тут же вошедшими в фольклор «аквадискотекой» и «комнатой для грязи», которая на самом деле по-русски просто чулан, но кто сейчас будет разбираться в деталях? Нужно выйти на улицу и проорать наболевшее и сакральное: «Ату его, ату!» и «Доколе?».

Что дальше с протестами? Я не профессор Соловей, гадать не хочу, но, думаю, они постепенно схлынут: пар недовольства, как обычно, выйдет у нас в свисток. В художественный свист немногих спикеров ЮТуба, способных собирать сотни просмотров, но не способных убедить массы, что они по какой-то причине должны выходить каждую неделю на улицу по свистку.

У нас, чай, не Франция, и тем более, не Америка. Никаких «желтых жилетов» и «Черных жизней, которые тоже имеют значение» не случится. Ну, выйдут несогласные еще два-три раза. В ближайшие дни всех, кто бузотерил в Москве, упакуют по спецприемникам в ожидании судов. Тем, кто не бузотерил, а мирно взывал, выпишут штрафы, и страна погрузится в очередной анабиоз. До следующего повода.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

А следующий повод – это, очевидно, выборы. В Госдуму и в местные органы власти. В ближайшие месяцы всем, кто реально устремил лыжи в представительные органы разных уровней, будет не до протестов, не до пустяков. Уже началось формирование предвыборных списков. В среду, выступая в эфире «Эха Москвы» в Пскове, губернатор Михаил Ведерников заявил, что, если позовут, то готов возглавить список «Единой России» на региональных выборах. Такие заявления просто так не делаются. Кто еще в тройке лидеров? Очевидно, что экс-губернатор, а ныне секретарь политсовета партии Андрей Турчак, а также нынешний спикер областного Собрания Александр Котов.

Региональный список ЛДПР возглавит бессменный лидер партии Владимир Жириновский. Разумеется, он не собирается заседать в псковском парламенте. Но это обычная практика жириновцев – ставить лидера партии во главу регионального списка. Так делают многие. Как это влияет на выбор избирателя, лично я не понимаю, но партии постоянно используют этот пиар-ход. Следующим по списку после  Жириновского наверняка пойдет Антон Минаков. То есть тут без изменений, все, как и прежде.

А вот в «Справедливой России» перемены. «СР» теперь нужно называть не «СР», а «СР плюс», или, точнее, «СР – За правду!». Вчера лидерами партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» был официально подписан манифест об объединении. Эсеров представлял Сергей Миронов, «Патриотов России» — Геннадий Семигин, а партию «За правду» — писатель и телеведущий Захар Прилепин.

Миронов назвал подписание «историческим событием», с которого начинается «позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил». Прилепин заметил, что «объединенная партия готова расширяться и дальше». Семигин согласился, что союз упомянутых партий — «начало более масштабной интеграции похожих партий и движений». Понятно, что все трое возглавят федеральный список новой партии, которая теперь будет называться «Справедливая Россия — За правду». Лидером хочет стать Миронов. А что же будет с местным списком «СР - ЗП»?

Как известно, псковскими эсерами рулит Олег Брячак. Но вот, на прошлой неделе мы узнали, что судебные тяжбы официально признанного банкротом Олега Брячака продолжаются. Извиняюсь за неудобочитаемую цитату: «В связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и установлением фактических обстоятельств, указывающих на наличие оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления, суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору Псковской области».

И как бы сейчас лидер псковских справедливороссов не хорохорился, новость эта не очень радостная, в принципе, способна повлиять и на будущие политические расклады и перспективы. А тут – опаньки! - еще новые товарищи по политической партии подоспели – Виктор Асадчий и небезызвестный псковский казак Иванов с компанией. У них, поди, тоже политические амбиции имеются. И как они теперь все вместе, такие разношерстные да чудесные, «вобьются» в тесный список, не очень-то и понятно.

Не забудем и про одно существенное обстоятельство: число депутатов в следующем составе областного Собрания, напомню, сократилось более чем на треть, то есть конкурентная борьба, как межвидовая, между партиями, так и внутривидовая, между членами одной партии, за места в собрании резко усилится. И тут вожаку волков Акеле никак нельзя промахнуться.

Олег Брячак, как обычно, выдал оптимистический прогноз, во вторник, 26 января, выступая в эфире нашей радиостанции, он заявил: «Чем меньше партий, тем больше шансов у нас на выборах победить единороссов». Что ж, нам остается посмотреть, сбудутся ли эти ожидания, и как оно еще всё повернется на местности, в нашей здешней политической ойкумене.

Фото: pxhere.com

И я завершаю. «Обрадую» в кавычках всех обитателей Интернета. С 1 февраля вступает в силу очередной репрессивный закон, который дает администрации соцсетей вето на публикацию так называемого «сомнительного контента». Что это такое, если немного подробней? Закон, принятый Госдумой в конце прошлого года, обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. То есть одного Роскомнадзора мало, теперь мы все сами (я имею в виду интернет-сообщество) должны будем за собой как бы надзирать.

Под социальными сетями в документе понимаются сайты, доступ к которым составляет более 500 тысяч пользователей (неопределенный круг лиц), находящихся на территории России. В реестр попали «более, чем все». Решающее слово остается за Роскомнадзором — именно он будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и составлять их список.

Отныне модераторам упомянутых площадок придется шерстить страницы блогов и сообществ на своих ресурсах и своевременно избавляться от «запрещенки». Какой контент будут обязаны блокировать соцсети с 1 февраля?

1) порно с участием несовершеннолетних; 2) наркотики); 3) самоубийства; 4) кибербуллинг, то есть травлю при помощи интернета; 5) онлайн-казино; 6) продажу алкоголя онлайн; 7) насилие с участием несовершеннолетних; 8) что особенно сейчас актуально – призывы к массовым беспорядкам, экстремизм. И 9) употребление обсценной, то есть матерной лексики на б, х, п и е.

И если с первыми восьмью пунктами худо-бедно еще можно согласиться, то покушение на русский мат в интернете видится мне преступлением против русского народа. До сих пор именно соцсети и их контент оставался последним прибежищем творческой и художественной свободы. В десятые годы в интернет-кинотеатры переместились голливудские фильмы с аутентичными матерными переводами и отечественные телесериалы, авторы которых не хотят признавать цензурных ограничений, а также ток-шоу, на которых известные артисты и политики демонстрируют, сколь виртуозно и красиво они умеют выражаться при помощи известных всем матерных глаголов и существительных. И что же, теперь всему этому речевому роскошеству придет конец? Как сформулировал в 2013 году переводчик Гоблин Пучков: «В 18 лет мне дали в руки автомат, чтобы убивать людей, а когда мне исполнилось 50, запретили разговаривать матом».

Напугал, а теперь спешу немного успокоить. Все-таки не совсем уж мат запретят. Тут следует уточнить, что, согласно закону, администрациям соцсетей пока только рекомендуют избавляться от мата, никаких санкций за неисполнение этого требования нет. А вот пользователям соцсетей предлагается активно жаловаться на тех, кто, по их мнению, создает неприятный, в том числе, и матерный контент. То есть нашим людям снова предлагают стучать друг на друга, используя все доступные средства и поводы. Что ж, весьма высокоморальный получается закон.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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