Общество

В Печорах проводят конкурс на лучший эскизный проект пристройки к гимназии

Администрация Печорского района объявила конкурс на лучший эскизный проект приспособления существующего здания МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия» с земельным участком для создания общеобразовательной школы вместимостью 250 учеников. Об этом сообщается в группе администрации района В Контакте, организация, участвующая в конкурсе должна иметь опыт в разработке проектной документации общегражданских зданий. Эскизный проект выполняется самостоятельно и за свой счет, т.е. на безвозмездной основе.

Проект пристройки должен соответствовать соблюдению всех необходимых СНиП, СанПин и СП. Расположение земельных участков, на которых планируется вышеуказанный объект, согласно прилагаемой схеме. Технический план здания прилагается.

Также проект должен соответствовать общей концепции архитектуры существующего здания учебного заведении, учитывать исторические особенности и архитектурный облик города Печоры, содержать общую схему конструкций и подключенных инженерных сетей, генеральный план земельного участка.

По результатам проведения конкурса компетентной комиссией будет определен победитель, проект которого возможно войдет в предпроектную документацию для разработки ПСД на вышеуказанный объект.

Заявки в конкурсе принимаются с 29 января 2021 года по 15 февраля 2021 года в приёмную Администрации Печорского района с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. по адресу: г. Печоры, ул. Каштановая, д.1, второй этаж.