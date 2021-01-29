Общество

Псковский учитель награжден за прорыв в области дистанционного образования

Сегодня в Пскове состоялся Совет молодых педагогов, организованный Псковской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ. Совет прошел в очно-заочной форме по видеоконференцсвязи. С приветственным словом на совете выступили председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в ходе совета учитель обществоведческих дисциплин лицея №4 «Многопрофильный» Илья Казанцев был награжден Почетной грамотой исполнительного комитета профсоюза за педагогический прорыв в области дистанционного образования и за активное участие в деятельности профсоюза.

Напомним, Илья Казанцев, который является призером Всероссийского конкурса «Учитель года-2018», создал уникальный исторический проект Агон на платформе YouTube.

В ходе совета участники прошли знакомство-тренинг, спланировали работу Совета на 2021 год, заслушали информацию о II Всероссийском конкурсе социальных проектов региональных советов молодых педагогов. Вводный курс по социальному проектированию для участников представила специалист Псковского облсовпрофа Элина Калинина.

Молодые педагоги также узнали об организации обучения по программе повышения квалификации «Искусство жить без стресса» и других проектах Общероссийского профсоюза образования.