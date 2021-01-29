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Общество

Каждое четвертое обращение псковскому омбудсмену поступает от содержащихся в системе УИС

29.01.2021 22:10|ПсковКомментариев: 0

Каждое четвертое обращение в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области поступает от граждан, содержащихся в системе учреждений уголовно-исполнительной системы. Об этом региональный омбудсмен Дмитрий Шахов сообщил на заседании коллегии УФСИН России по Псковской области, на подводились итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности ведомства за 2020 год, рассказали Псковской Ленте Новостей в аппарате уполномоченного.

По словам Дмитрия Шахова, в 2020 году почти на треть уменьшилось число обращений, связанных с оказанием медицинской помощи, но при этом в пять раз возросло число обращений по правомерности и соразмерности применения сотрудниками учреждений УФСИН физической силы и специальных средств. Почти половина из поступивших жалоб, касалась таких вопросов, как соблюдение гигиенических правил при раздаче пищи, ее качества, а также качества питьевой воды, порядка досмотра передач и предоставление свиданий с родственниками.

Из года в год, как отметил, региональный омбудсмен, поступают обращения на условия содержания, принуждения к трудовой деятельности без оплаты труда, правильности удержания денежных средств с лицевых счетов осужденных.

Особенностями 2020 года, по мнению Дмитрия Шахова это связано с распространением короновирусной инфекции, стали жалобы на совместное пребывание с лицами, имеющими симптомы болезни, схожие с COVID-19. Новой категорией жалоб в 2020 году стали и обращения, связанные с домашним арестом и применением при этом технических средств контроля. В связи с этим уполномоченный по правам человека планирует более подробно изучить данный вопрос и проверить соблюдение прав граждан, в отношении которых судом назначена мера пресечения -домашний арест.

В завершении своего выступления, Дмитрий Шахов поблагодарил руководство и сотрудников УФСИН России по Псковской области за добросовестное несение службы в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, недопущения массовых вспышек заболеваний среди осужденных и граждан, находящихся в СИЗО, а также вручил благодарность уполномоченного по правам человека в Псковской области за личный вклад в содействие и обеспечения прав граждан Андрею Томилину - начальнику отдела кадров УФСИН, ранее занимавшего должность помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС.

Теги: #УФСИН #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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