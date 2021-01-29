Общество

150 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Псковской области

150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекций зафиксированы за сутки, 29 января, в Псковской области. При этом количество выздоровевших за минувший день составило 190 человек. Об этом на своей Instagram-странице сообщил Михаил Ведерников.

«Показатель держится на достаточно низком уровне и выздоровевших снова больше. Вместе с тем добавилось еще две смерти. Мои искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя и соблюдайте меры безопасности на выходных!» - прокомментировал актуальную статистику глава региона.

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Добавим, что на сегодняшний день в Псковской области проведено 247 404 исследований на COVID-19, из них 1048 за минувшие сутки.

Количество выявленных случаев с начала пандемии составляет 29 328, число выздоровевших – 17 387.

Умерло с диагнозом COVID-19 130 человек.