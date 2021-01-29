Общество

По статистике раскрытых преступлений Псковская область занимает второе место в СЗФО

Псковская область по статистике раскрытых преступлений занимает второе место в СЗФО, а ее показатель в 62% почти на 10 процентных пунктов выше среднего по стране. На этот факт на своей Instagram-странице указал губернатор Михаил Ведерников, подводя итоги расширенного заседания коллегии УМВД России по Псковской области, состоявшегося, сегодня, 28 января.

«Главный показатель, который доказывает высокую эффективность нашей полиции - это статистика раскрытых преступлений. С учетом сокращений штатной численности управления, а также огромного количества новых вызовов 2020 года, она предсказуемо незначительно снизилась. Тем не менее, показатель составил 62% - 2-е место в СЗФО, и почти на 10 процентных пунктов выше среднего по стране», - написал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что по итогам минувшего года полиция показала блестящие результаты в части обеспечения правопорядка, противодействия обороту наркотиков, борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством, а также помощи в контроле над соблюдением противовирусных регламентов.

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«Общая задача на ближайшее будущее - снижение смертности в ДТП на дорогах Псковской области. Это вызов, который требует глубокого погружения в проблематику. Вместе с Алексеем Викторовичем Овсянниковым (начальником УМВД по региону – от ред.) сформируем и реализуемый необходимый комплекс мер для защиты водителей и пешеходов», - добавил он.

«Желаю сотрудникам полиции сил, крепкого здоровья и новых профессиональных успехов в 2021 году! Вместе справимся со всеми вызовами», - пожелал в заключение Михаил Ведерников.