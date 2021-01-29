Общество

В России проиндексировали федеральные социальные пособия

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

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Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. «В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», - рассказали в пресс-службе правительства.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.