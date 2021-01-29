Общество

Пресс-секретарь Ельцина раскрыл секрет президентской ухи

Экс-президент России Борис Ельцин после рыбалки на природе любил «кашеварить» и готовить уху «с дымком». Об этом рассказал его бывший пресс-секретарь, режиссер-документалист Сергей Ястржембский в честь 90-летия политика.

Борис Ельцин. Фото: Кремлин.ру

«Были и тяжелые эпизоды, когда приходилось в какой-то степени выручать президента, - приводит его слова РИА Новости. - В то же время были интересные эпизоды, связанные с отдыхом, когда он кашеварил после рыбалки, делал уху с поленом: полено вынимали из костра и опускали в уху, и уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт».

Бывший пресс-секретарь также отметил соревновательный дух Бориса Ельцина. По его словам, экс-президент «терпеть не мог проигрывать», независимо от того, чем занимался.

В понедельник, 1 февраля, Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Пост главы государства он занимал с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го.