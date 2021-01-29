Общество

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за мокрого снега

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за осадков в виде мокрого снега. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Фото: филиал «Россети Северо-Запад»

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 30 января.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.