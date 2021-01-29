Общество

Псковичей приглашают принять участие в мемориальном диктанте

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих принять участие в мемориальном диктанте «Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом» по книге Джереми Дронфилда (16+). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Освенцим (немецкое название - Аушвиц) находился на территории Польши. 27 января 1945 года узников концлагеря освободили войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Они спасли несколько тысяч заключенных.

В книге Джереми Дронфилда «Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом» каждый человек, каждое событие, каждый поворот и каждое невероятное совпадение взяты из исторических источников, отметили в библиотеке. «Хотелось бы думать, что это неправда, что такого не могло произойти, настолько страшна и мучительна большая часть описанного. Но все это действительно случилось. О Холокосте известно много историй, но ни одна не похожа на эту. История Густава и Фрица Кляйнманов, отца и сына, местами напоминает другие, и тем не менее - она уникальна», - рассказали в пресс-службе.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран от 16 лет и старше. Инструкция к тесту диктанта опубликована на официальном сайте библиотеки.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

Диктант проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Неделе памяти жертв Холокоста и в поддержку Всемирной информационной кампании #WeRemember (#МыПомним).