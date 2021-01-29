Общество

Бар в Великих Луках работал ночью в нарушение указа губернатора

Бар на проспекте Гагарина в Великих Луках работал после 23.00 в нарушение указа губернатора региона о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что в заведении играла музыка, а посетители «не соблюдали даже минимальные меры безопасности – люди были без масок». «Деятельность бара, работающего с нарушениями, была пресечена», - говорится в сообщении.

Профилактический рейд по заведениям общепита в Великих Луках, в котором приняли участие сотрудники полиции, Роспотребнадзора, администрации города и представители СМИ, прошел в ночь на 30 января.