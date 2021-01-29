Общество

Конкурс детских рисунков о блокадном Ленинграде провели псковские росгвардейцы

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков «Был город - фронт, была блокада» в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Ребята представили работы, выполненные акварелью, гуашью, фломастером и карандашом. «На своих рисунках дети изобразили события военных лет, военную технику, сам блокадный город и, конечно, людей, на долю которых выпало перенести 900 дней страха, голода и горечи от боли и потерь», - рассказали в ведомстве.

В возрастной категории до 12 лет победителем стала Виталина Савченко, второе место заняла Александра Елинова, а третье место - Валерия Утрецкая. В возрастной категории 12-17 лет первое место заняла Мария Полянская, второе - Вероника Афанасьева, третье - Алина Васильева.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность. Победителям передали грамоты и подарки.