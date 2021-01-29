Общество

Врач назвал последствия «температурных горок»

При резком изменении погоды могут наблюдаться сонливость и беспокойство. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: Вадим Боченков

«Многие относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды, - приводит его слова РИА Новости. - Они могут ощущать сонливость и нехватку воздуха или, напротив, возбуждение и беспокойство, головные боли, тошноту, слабость, рассеянность, учащение пульса»

Эксперт отметил, что такие «температурные горки» провоцируют обострения хронических заболеваний. «Наиболее остро изменение погоды чувствуют на себе люди с пониженным артериальным давлением (гипотоники), люди, у которых хронически повышается артериальное давление (гипертоники), а также люди, страдающие другими сердечно сосудистыми заболеваниями, имеющие заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», - добавил Андрей Тяжельников.