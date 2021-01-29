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Общество

Более 50 великолучан дважды привились от COVID-19

30.01.2021 22:02|ПсковКомментариев: 1

В настоящий момент более 50 великолучан привились от коронавируса дважды, еще 130 прошли первый этап вакцинации. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Эта цифра меняется ежечасно, график прививочной кампании расписан на несколько недель вперед, - рассказал он. - В день медики делают больше 20 прививок. Перед посещением прививочного кабинета все проходят медицинское обследование. Препарата "Спутник V" в Великие Луки поступило достаточно».

Записаться на вакцинацию можно по номеру единой диспетчерской службы по Псковской области – 122, напомнил глава города.

Николай Козловский подчеркнул, что прививки от коронавируса – это надежный способ как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни и свести введенные ограничения до минимума.

«Динамика распространения коронавируса в Великих Луках за последнюю неделю существенно замедлилась. Ha амбулаторном лечении с диагнозом COVID находятся 297 человек, из них - трое детей. Ежесуточное количество новых случаев колеблется в пределах 20 заболевших», - добавил глава Великих Лук.

Теги: #великие луки #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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