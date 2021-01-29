Общество

140 детей получили направления в новый детский сад в Великих Луках

140 детей получили направления в новый детский сад на улице Заслонова в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Мы рассчитываем, что в феврале малышей уже начнут принимать на адаптацию», - отметил он. Николай Козловский рассказал, что в дошкольном учреждении созданы комфортные условия для детей, для помещений подобрана современная и многофункциональная мебель, закуплено современное игровое оборудование (сухие бассейны с подсветкой, цифровые лаборатории, интерактивные доски, проекторы).

«Еще один важный момент: в детском саду созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, - продолжил глава города. - Вход оборудован пандусом, учтена ширина дверных проемов, оборудована специальная санитарная комната, предусмотрены кабинеты для занятий со специалистами: логопедом, психологом. Помимо этого, планируется реализация адаптированных образовательных программ для детей, требующих специальной коррекционной помощи, а также организация разнообразных кружков и секций, для чего созданы соответствующие материально-технические и кадровые условия».

Также в новом детском саду есть залы для занятий музыкой и физкультурой, оборудованы современный пищеблок полного цикла, прачечная и медицинский блок с изолятором.

На самой территории дошкольного учреждения есть овощехранилище, парковка для транспорта, навесы для колясок. Также там располагаются отдельные для каждой группы прогулочные площадки с игровыми формами и теневыми навесами. Оборудована спортивная площадка для занятий физкультурой и приобщения детей к спорту.

Николай Козловский напомнил, что детский сад построили в рамках национального проекта «Демография» на месте старого здания детского сада №16, которое не соответствовало современным требованиям к организации образовательного процесса. Всего в новом детском саду восемь групп.