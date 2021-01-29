Общество

Первые 20 гдовичей привились от COVID-19

Первые 20 человек привились от коронавируса в Гдовской районной больнице. Вакцина «Гам-Ковид-Вак» поступила в распоряжение гдовских врачей 28 января, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»

В числе первых привитых оказались медики, работники образования, сотрудники МЧС и пенсионеры. Отмечается, что темпы вакцинации будут наращиваться.

Запись на прививку ведется по телефону 8 (81131) 21-357 или при личном обращении в регистратуру поликлиники.

На вакцинацию нужно приходить строго в назначенное время, поскольку один флакон вакцины рассчитан на пять пациентов, в связи с чем при записи формируются группы, кратные пяти. Кроме того, вакцина хранится при температуре -18 градусов, размораживается непосредственно перед прививкой и не подлежит повторной заморозке.

«То есть если один человек из пяти записанных не приходит в назначенное время, то он подводит остальных людей, пришедших вовремя, и вынуждает медиков на незамедлительный поиск и вызов человека на замену», - говорится в сообщении.