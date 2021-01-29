Общество

В Новосокольниках отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Торжественный митинг на мемориале погибшим землякам в Новосокольниках состоялся в честь 77-летней годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. В памятном мероприятии приняли участие руководители района, депутаты, представители трудовых коллективов.

Глава района Виталий Соловьев в приветственном слове подчеркнул, что прошло 77 лет, заросли травой траншеи от бомб и снарядов, однако не зарастают, и долго еще будут болеть, людские душевные раны, нанесенные войной.

«Мы низко кланяемся ветеранам, кто ныне живет с нами, и с благодарностью вспоминаем всех погибших в боях и умерших в послевоенные годы. Да и как не воздать почести тем, кто прогнал врага с родной земли и преодолел послевоенную разруху!» – отметил он.

Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили цветы и венки к Вечному огню, а также к братским захоронениям.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», памятное мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память»

Секретарь реготделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский также поздравил жителей Новосокольнического района с 77-летней годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

«Это священная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплочённости народа во имя Победы и мира. Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение района. Наши отцы, деды и прадеды не щадили себя, чтобы мы могли говорить на родном языке, жить и работать, сохранив свободу и независимость», - выделил Александр Козловский и пожелал всем мирного неба над головой, тепла и счастья.

Кроме того, в рамках памятной даты прошел конкурс на лучшую эмблему ко Дню освобождения города Новосокольники, победителем которого стала Александра Козлова.

Лучшую эмблему организаторы конкурса напечатали на значках для поздравления жителей города. В частности, исполнительный секретарь Новосокольнического местного отделения «Единой России» Наталья Рассказова и методист по молодёжной политике Любовь Никифорова вручили значки Совету ветеранов войны и труда города Новосокольники.