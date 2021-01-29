Общество

МЧС призывает псковичей соблюдать правила пожарной безопасности

Главное управления МЧС России по Псковской области призывает жителей региона «ответственно соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительнее и помнить, что пожар намного проще предотвратить, чем потушить». Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 31 января, на сайте ведомства.

«Статистика показывает, что подавляющее большинство пожаров происходит в жилье, и в большинстве случаев пожар – это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.

Не оставляйте детей без присмотра, не курите в постели, соблюдайте инструкции по эксплуатации бытовой и другой техники, не пользуйтесь приборами с поврежденной изоляцией электропроводов.

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.

Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару.

Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) электровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода путем скручивания.

Уходя из дома или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами. При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.

Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель.

С наступлением холодов возрастает количество «печных» пожаров, поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.

На полу перед топкой печи должен лежать предтопочный лист из негорючего материала. Подходы к печи должны быть свободными. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям; применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие вещества; а также перекаливать печи. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обращаться в организации, имеющие лицензию на тот или иной вид деятельности, пользоваться услугами квалифицированных специалистов», - говорится в сообщении МЧС.