Общество

В Куньинском районе отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Активисты Куньинского местного отделения «Единой России» приняли участие в мероприятии, посвященном 79-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Депутат Псковского областного Собрания депутатов, секретарь Куньинского районного местного отделения Олег Савельев возложил венок на братском захоронении в честь памятного события, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В День освобождения района от фашистских оккупантов 31 января многие земляки считают своим долгом прийти и возложить цветы к мемориальным плитам.

Отметим, в ожесточенных боях с гитлеровцами на Куньинской земле погибло порядка 9 тысяч советских воинов.

Кроме того, 79-летие освобождения Усвят от немецко-фашистских захватчиков отметили жители поселка. Секретарь местного отделения «Единой России», глава Усвятского района Дмитрий Петров поздравил ветеранов и жителей поселка с праздником.

Торжественные мероприятия проходят в рамках проекта «Историческая память»

«Благодаря мужеству и воли советских солдат и офицеров, наш посёлок был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Хочется выразить слова благодарности, прежде всего, нашим ветеранам, - подчеркнул он. - Также слова благодарности хочется сказать и тем людям, кто в тылу врага приближал долгожданную победу, но не увидел этой Победы. Низкий поклон и вечная память павшим в боях за освобождение Усвятской земли».