Общество

Россиянам назвали лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

Финансовый эксперт Анна Харченко назвала россиянам лучшие способы вложения 100 тысяч рублей. Своими рекомендациями она поделилась в беседе в агентством «Прайм». По ее словам, выбор бумаг для инвестиционного портфеля зависит от многих факторов, в частности, срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, состоятельности и источников дохода. При низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования следует обратить внимание на ОФЗ — государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты.

Гораздо большую доходность могут принести корпоративные облигации, однако они же несут и больше рисков. Это же касается и акций российских компаний, в частности, в нефтегазовом и металлургическом секторе. Кроме того, российский рынок «один из самых щедрых» на дивиденды, отметила Анна Харченко.

Еще один вариант инвестирования для тех, кто не хочет терять время и силы на изучение каждого эмитента —биржевые фонды на интересующие рынки. Однако сначала следует изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. «Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги», — заключила Анна Харченко.

Как отмечает «Лента.ру», ранее совместное исследование финансового института «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что лучшим способом вложения собственных средств россияне считают покупку жилья — 50 процентов граждан намерены инвестировать в недвижимость, если бы располагали достаточной суммой. Следующим в списке привлекательных активов идет земельный участок — в него вложили бы деньги 17 процентов опрошенных. Еще 13 процентов назвали золото, а по 11 процентов набрали бы акции, облигации или валюту.