Общество

Психолог рассказал о способах борьбы с зависимостью от соцсетей

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как побороть зависимость от социальный сетей. По его словам, в первую очередь необходимо признать зависимость. У зависимости есть четкий признак — дискомфортное состояние без объекта либо без действия, отметил специалист.

«Если человек откладывает телефон в сторону и пытается заниматься какими-то делами, но чувствует себя неуверенно — все время хочется туда снова залезть, он отвлекается от других дел, заглядывая в мессенджер или соцсеть, и вместо того, что планировал, он сидит и крутит, крутит, крутит ленту, — это означает, что он зависим» — объяснил он в беседе с RT.

Далее необходимо занять правильную позицию — вместо «я хочу туда заглянуть» мысленно перейти к тезису «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». При такой позиции человеку легче справляться с потребностью, которая мешает его целям и желаниям.

Кроме того, в борьбе с зависимостью можно задействовать инструментальные помощники, например, специальные приложения, которые показывают, сколько времени уходит в том или ином приложении. Если каждый день отслеживать такие данные, то это поможет сделать борьбу более эффективной.

Как отмечает «Газета.ру», ранее психолог Дмитрий Синарев рассказал, как зависимого от смартфона человека отвлечь от своего гаджета. По его словам, распознать человека, который зависим от телефона, несложно — он постоянно держит устройство в руках, а во время беседы периодически поглядывает на экран, чтобы не потерять зрительную связь с устройством.

«Общение человека со своим смартфоном — это одна из разновидностей измененного состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность – «разбить» состояние», — заявил специалист. Привлечь внимание зависимого человека вряд ли поможет фраза «послушай меня, пожалуйста», отмечает Синарев. Однако можно достать свой телефон и предложить собеседнику отложить в сторону гаджеты. Это может удивить или разозлить человека, однако его внимание будет привлечено. Чтобы не сидеть постоянно в смартфоне психолог советует научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Например, можно, отложив устройство, сделать небольшую зарядку, пробежаться или пройтись. При этом эксперт подчеркивает, что такое упражнение даст только мгновенный эффект. Если человек серьезно зависим от телефона, то с этим нужно разбираться на более глубоком уровне.