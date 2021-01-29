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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе в рамках Сретенского фестиваля

31.01.2021 13:36|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодежный центр приглашает к участию в фотоконкурсе в рамках Сретенского фестиваля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, фотографии должны соответствовать тематике Сретенского бала. Работу необходимо сопровождать цитатой про бал из мировой художественной литературы, дневниковых записей или воспоминаний выдающихся личностей XVIII – XX веков.

Работы участников будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме конкурса, общее восприятие, художественный уровень произведения, оригинальность идеи и содержание работы, техническое качество изображения.  Отметим, при обработке фотографии допускается кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются коллективные работы. Победитель будет определен по количеству лайков в альбоме с работами участников.

Заявки на участие принимаются до 12 февраля включительно в форме фотографии, соответствующей заявленной теме, на e-mail: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотография» и важное.

Напомним, этой зимой Псковский городской молодежный центр уже в шестой раз проведет традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи и празднику Сретенья Господня. В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятие пройдёт в онлайн-формате, однако организаторы подготовили насыщенную программу для любителей бальной культуры.
В программу Сретенского бала в этом году включены мастер-классы по танцам, показ двух видеофильмов: о Празднике Сретенья Господня, а также о помощниках и организаторах Сретенских балов в Пскове, информационные посты о балах и культуре танца, видеоряд с предыдущих Сретенских балов, конкурс фотографий на тему «Сретенский бал».

Источник: Псковская Лента Новостей
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