Общество

Тест «Холокост: исторический факт» предлагает пройти Псковская областная библиотека

Заканчивается Неделя памяти жертв Холокоста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной универсальной научной библиотеке, величайшей трагедии XX века были посвящены мемориальные и просветительские мероприятия.

«Все они делались с одной главной целью — искоренение антисемитизма, расизма, ксенофобии в современном мире. История Холокоста, как и история в целом, состоит из фактов. Причины Холокоста в целом известны и досконально изучены», - отметили в библиотеке.