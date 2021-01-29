Общество

В Псковской области использовали весь выделенный региону объем вакцин от гриппа

В Псковской области на третьей неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 3,4% и составила 53,2 на 10 тыс. населения, зарегистрирован 3331 случай. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Заболеваемость в целом на 7% ниже эпидпорога, но в возрастной группе от 15 лет и старше - выше на 36%. Впрочем, по сравнению с неделей ранее число заболевших уменьшилось на 16%.

Что касается Пскова, то в областной столице заболеваемость, напротив, выросла в сравнении со второй неделей года на 13%.

По состоянию на 25 января на карантин по ОРВИ было закрыто 10 классов в 2 школах («Башовская СОШ», СОШ №1 им.К.С.Заслонова), 1 группа в детском саду («Детский сад №45 «Родничок» г .Пскова).

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 16 %, госпитализирован 21 человек. В лаборатории исследовали причину болезни 28 человек, выявили в одном случае парагрипп, в одном - коронавирус, в двух - аденовирусы.

По состоянию на 22 января, привито 326859 человек или 52% жителей области. За счет других источников привито 18070 человек.

Вакцина, полученная из федерального центра, использована в полном объеме.