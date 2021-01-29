Общество

Митрополит Тихон предупредил о последствиях революций

Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции «примерно одинаково заканчиваются», считает глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить. И сами разрушили великую страну. Потому что как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, - восторг после февральских событий был совершенно необычайный, - они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли», - сказал митрополит Тихон в эфире телеканала «Россия 1», комментируя исторические уроки 1917 года в связи с очередной годовщиной февральской революции.

Автор документального фильма «Гибель империи. Византийский урок» напомнил, что 23 февраля 1917 года, 8 марта по новому стилю, когда отмечался День работницы (нынешний Международный женский день), начало революционных событий в Петрограде ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети.

«Хлеба в Петрограде тогда было довольно. Искусственно был создан дефицит хлеба. Но генерал Хабалов (командующий войсками Петроградского военного округа) в несколько дней решил вопрос с дефицитом хлеба. Но погромы булочных, полных хлеба, зачастую уже начались. И затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить», - отметил митрополит.

При этом к тому времени, заметил он, Российская империя уже выигрывала в Первой мировой войне и готовилась к весенне-летнему наступлению. По словам митрополита, Россия к тому времени была «четвертой, пятой экономикой в мире».

По его мнению, к краху империи привело предательство страны интеллигенцией, промышленными, военными и политическими элитами.

Представитель РПЦ добавил, что «все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются», и «иллюзий строить не надо», передает РИА Новости.