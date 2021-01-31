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Общество

Доктор Мясников назвал грозящую развитием диабета привычку

31.01.2021 23:11|ПсковКомментариев: 0

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие диетические сладости могут негативно сказаться на здоровье людей и грозить развитием сахарного диабета. Об опасности этой привычки он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в диетических сладостях содержится большое количество фруктозы, которая может быть полезна лишь в случае, если человек употребляет ее с натуральными фруктами.

Однако без фруктов фруктоза усваивается организмом по-другому. «Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время, не в том количестве», — пояснил доктор.

Александр Мясников призвал сократить употребление продуктов с заменителями сахара и добавить в рацион больше фруктов. Также он указал, что при употреблении диетических сладостей сбросить вес сложно.

Как передает «Лента.ру», ранее доктор Мясников предупредил об опасности некоторых видов биологически активных добавок (БАДов). По словам специалиста, некоторые подобные препараты содержат в себе гормоны и запрещенные вещества. Он рассказал о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток. Однако в результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали наркотическое вещество. Врач добавил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.

Источник: Псковская Лента Новостей
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