Общество

Псковский губернатор объявил о возвращении части медучреждений к плановому режиму работы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. «+115 новых случаев и, к сожалению, еще одна смерть. Мои соболезнования родным и близким», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте. При этом он отметил, что за сутки выздоровело 168 человек.

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«Нагрузка на систему здравоохранения снижается, часть медицинских учреждений будем возвращать к плановому режиму работы», - отметил он.

Напомним, ранее губернатор сообщил, что с контроля Роспотребнадзора снята вспышка заболевания в Павском доме-интернате. «В Псковской области остался всего один активный очаг», - отметил Михаил Ведерников. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе очаг коронавируса выявили в Дедовичской районной больнице.