Общество

Россиян в феврале ждут шести- и трехдневная рабочие недели

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале. При этом им придется отработать целых шесть дней на предпоследней неделе месяца, зато на последней — только три, сообщили в Роструде.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Также с 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневка.

Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.