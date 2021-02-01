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Общество

Подработки чаще всего берут врачи и преподаватели – опрос

01.02.2021 08:08|ПсковКомментариев: 0

17% сотрудников в России подрабатывают, и работодатель каждого второго из них даже не догадывается об этом, показал опрос сервиса SuperJob.

65% респондентов трудоустроены в одном месте, но хотели бы найти дополнительный заработок. 18% работающих россиян не имеют подработок и не ищут их.

Имеющие подработку россияне чаще тратят на нее менее 10 часов в неделю (61%). От 10 до 20 часов в неделю тратят на подработку 19% опрошенных. Каждый пятый посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю. Сейчас россияне тратят почти столько же времени на вторую работу, как и в посткризисный период 2009 года.

Чаще всего доля заработка от подработки составляет от 10 до 30% общего дохода (у 39% россиян).

47% россиян утверждает, что работодатели с основного места работы спокойно или с пониманием относятся к их подработкам. Руководитель каждого второго не догадывается о наличии у подчиненного второй работы. Начальство 3% россиян негативно относится к подработкам сотрудников.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных сфер чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%). Подрабатывают 23% медицинских сестер, каждый пятый программист и главный бухгалтер (по 20%). А вот кладовщиков и поваров, имеющих подработку, — меньшинство (5 и 7% соответственно).

Теги: #опрос #работа #профессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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