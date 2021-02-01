Общество

Прием заявлений на участие в ЕГЭ заканчивается 1 февраля

Прием заявлений на участие в едином государственном экзамене в 2021 году завершается 1 февраля, основной период планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет, досрочный период в этом году проводиться не будет, сообщает РИА Новости.

Выпускникам, планирующим поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ - русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз.

Обучающиеся десятых классов, которые завершили в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов, вправе в 2021 году принять участие в ЕГЭ по этим предметам (в прошлом году такой возможности не было).

При подаче заявления на участие в ЕГЭ в нем необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые региональными органами управления образованием.

Заявление подается лично участниками, их родителями или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и, в случае необходимости, доверенности.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в особых условиях организации экзаменов, при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей инвалидность.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Оригинал или копия иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Учащиеся колледжей и те, кто учится в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования. Ученикам иностранных школ требуется предоставить оригинал справки с заверенным переводом.

Выпускникам, не планирующим поступать в вузы, для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — русский язык и математику. Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая.