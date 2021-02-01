Общество

Еще 10 человек наказали в Пскове за участие в незаконном митинге

Еще 10 человек наказали в Пскове за участие в несанкционированных митинге и шествии, которые состоялись 23 января в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

29 и 30 января Псковский городской суд рассмотрел 10 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ранее были приняты решения в отношении еще 18 участников незаконного митинга и трех организаторов.

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К административной ответственности привлекли 10 участников несанкционированных митинга и шествия. Девяти гражданам назначили штрафы в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, одному человеку назначили обязательные работы на срок 20 часов.