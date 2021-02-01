Общество

Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели

Аномальный холод ожидается в конце рабочей недели на территории Северо-Западного федерального округа и Московской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове температура будет примерно на 3 градуса ниже, - сказал он. - В Москве аналогичная ситуация к концу недели - на 2-4 градуса будет ниже нормы».

На остальной территории России с четверга прогнозируется аномально теплая погода. «Положительные аномалии захватывают почти всю территорию России уже в четверг. Температурный фон около нормы будет только в Амурской области, Хабаровске», - пояснил Роман Вильфанд.

По его словам, температура на большей части страны будет на 4-18 градусов выше нормы. Самые заметные аномалии ожидают Урал и юг Западной Сибири.