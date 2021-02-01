Общество

О длинных выходных 2021 года напомнили псковичам в инспекции труда

О длинных выходных 2021 года напомнили жителям Псковской области в государственной инспекции труда региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, длинные выходные в 2021 году ожидаются с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая,с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, и новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что в феврале россиян ждет и удлиненная, и сокращенная трудовые недели. В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля праздничная рабочая неделя сократится до трех дней - с 24 по 26 февраля. Отдыхать россияне будут три дня подряд - 21, 22 и 23 февраля, с воскресенья по вторник. При этом с 15 по 20 февраля россиян ждет шестидневная рабочая неделя, так как выходной день с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля.

20 февраля официально объявлен рабочим днем. Согласно трудовому законодательству, рабочий день перед праздником Дня защитника Отечества должен закончиться на 1 час раньше, поэтому в субботу он будет сокращенным, как если это был бы предпраздничный понедельник 22 февраля.