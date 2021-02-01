Общество

Более 4,3 млн рублей получат псковские медики за выявленные онкозаболевания

4 млн 305,2 тыс рублей получит Псковская область на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в общей сложности территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования получат на эти цели свыше 1,1 млрд рублей.

Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.

Председатель правительства Михаил Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.