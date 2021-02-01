Общество

Псковский компьютерный клуб попался на нарушении указа губернатора

Компьютерный клуб в Пскове нарушил указ губернатора региона о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вечером 30 января сотрудники отдела исполнения административного законодательства и отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову установили, что в компьютерном клубе на Рижском проспекте на момент проверки находились 16 посетителей, в том числе шестеро несовершеннолетних.

В отношении посетителей и собственника заведения составили административные протоколы, предусмотренные частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

В настоящее время протоколы направили для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в Псковский городской суд.