Псковские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии сигарет

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии табачной продукции.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в районе населенного пункта Дубокрай Невельского района пограничниками выявлен и задержан микроавтобус «Рено» под управлением 38-летнего россиянина, следовавшего с территории сопредельного государства. В грузовом отсеке транспортного средства находилось более 100 тысяч пачек табачной продукции с белорусскими акцизными марками.
Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз мужчина предъявить не смог. Как пояснил сам водитель, он рассчитывал реализовать сигареты в одном из регионов нашей страны с целью получения материальной выгоды. По предварительной оценке стоимость задержанной партии табачной продукции составила более 3,5 млн рублей.
Выявленный груз передан сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.