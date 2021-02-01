Общество

30 кошек и собак прошли в Псковской области ветконтроль перед отправкой в Европу

30 собак и кошек прошли ветеринарный контроль на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Шпицев, британских длинношерстных котов и животные других пород перевозили на автомобилях из Ярославской и Тверской областей в Латвию, Германию и Нидерланды.

В ходе ветеринарного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» государственные инспекторы удостоверились в том, что ветеринарные сопроводительные документы не содержат нарушений, животных транспортируют с соблюдением всех необходимых мер, их здоровье не вызывает опасений.

После контрольных мероприятий всех животных допустили к дальнейшему следованию.

Россельхознадзор напоминает, что на животных при их вывозе из России требуется оформлять ветеринарный сертификат в соответствии с требованиями страны-импортера.