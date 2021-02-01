Общество

Почти 67 тысяч федеральных льготников в Псковской области получат повышенные выплаты

В Псковской области более 66,8 тысяч федеральных льготников получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР, повышение размера ЕДВ для федеральных льготников проходит ежегодно с 1 февраля в результате индексации сумм выплат. В 2021 году повышение составляет 4,9%.

Правом на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) пользуются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф и другие категории граждан.

При оформлении выплаты нужно учитывать, что если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты. А если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему предоставляется ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. Для каждой категории граждан установлен определенный размер ЕДВ, пояснили в ОПФР.

Также проиндексирован и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ).

Стоимость набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц, в том числе:

- обеспечение лекарственными препаратами – 933,25 рубля

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 рубля

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рубля.

В Псковской области получателями ЕДВ являются 66 тысяч 842 человека.