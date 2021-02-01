Общество

Десантники попробовали пройти по минному полю в Пскове. ФОТО

На полигоне Завеличье завершилось тактико-специальное учение с инженерно-саперными подразделениями Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе учения саперы-десантники на инженерном городке отработали действия подразделений по проделыванию проходов в условных минных полях с помощью переносного заряда разминирования ЗРП-2 «Тропа».

Кроме того, отработаны действия личного состава по расчету, изготовлению и установке зарядов для выведения из строя объектов военной инфраструктуры условного противника, установке минно-взрывных заграждений на путях отхода.

Всего в учении было задействовано около 300 человек и 10 единиц военной и специальной техники.