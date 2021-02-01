Общество

В Псковской области из-за COVID-19 400 школьников переведены на дистанционное обучение

Из-за COVID-19 в Псковской области закрыт 21 класс в 16 школах. 400 учеников переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 15 групп в 14 дошкольных учреждениях.

Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию закрыто 10 классов в 4 школах. В детских садах на карантине находятся 4 группы в 3 учреждениях. Миритиницкая школа в Локнянском районе вышла из карантина и работает в обычном режиме, говорится в сообщении.