Общество

Семь многодетных семей получили медали «Родительская слава Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил медали «Родительская слава Псковской области» многодетным семьям за заслуги в воспитании детей. Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник, 1 февраля, в администрации области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, региональной медали удостоены родители семи семей из разных районов Псковской области, в которых воспитываются от трех до 14 детей.

Глава региона выразил слова благодарности награждаемым за достойное воспитание детей, укрепление института семьи и за вклад в улучшение демографической ситуации в регионе. «Мы, со своей стороны, будем стараться оказывать всю необходимую помощь и поддержку», - отметил Михаил Ведерников и напомнил, что в прошлом году восьми многодетным семьям вручены автомобили «Газель Некст», а перед Новым годом нуждающейся в жилье семье переданы ключи от нового дома.

«Принято решение, что вручение автомобилей и индивидуальных домов станет постоянной региональной программой социальной поддержки, и мы будем стараться наращивать объемы этой помощи. А для того, чтобы она стала адресной и объективной, в регионе создадут Совет многодетных матерей Псковской области, который и будет принимать решение о том, кому в первую очередь оказывать помощь», - добавил губернатор.

С ответным словом выступил отец семейства, в котором воспитывается 10 детей, Андрей Чернодедов. От имени всех награждаемых многодетных родителей он поблагодарил главу региона за высокую оценку многолетнего труда по воспитанию детей и оказываемую поддержку. «Очень ценно, что вы обращаете внимание на многодетные семьи. Благодаря вам наша область становится более социально ориентированной - помощь оказывается именно тем категориям людей, которые более всего в ней нуждаются», - отметил Андрей Чернодедов.

Напомним, медали «Родительская слава Псковской области» в соответствии с региональным законом «О наградах Псковской области» могут быть удостоены семьи, в которых рождены или приняты в семью 3 и более детей в течение 5 лет. Основанием для вручения награды является достойное воспитание, образование, ведение здорового образа жизни, обеспечение духовного и нравственного развития детей, а также подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей.

Медалью могут быть также награждены родители, достойно воспитавшие менее 3 детей, при условии достижения хотя бы одним ребенком выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в России или признанных мировым сообществом. Согласно положению о медали, каждой награжденной многодетной семье предоставляется и единовременная выплата в размере 30 тыс. рублей.

Первые медали «Родительская слава Псковской области» были вручены трем семьям в декабре 2019 года.