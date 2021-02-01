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Общество

Псковские юристы расскажут, как не попасть в кредитную ловушку

01.02.2021 17:00|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов запускает новый проект «Снижение последствий коронавирусной инфекции посредством оказания правовой помощи уязвимым группам граждан», который стал победителем конкурса лучших проектов реготделений Ассоциации юристов. Проект предполагает серию онлайн-мероприятий по актуальным правовым вопросам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, 3 февраля 2021 года состоится первая встреча, на которой речь пойдет о кредитах и займах. В ходе видеовстречи участники получат ответы на вопросы:

  • на что нужно обратить внимание при заключении кредитного договора;

  • как работать с банками, если уже произошла просрочка по кредиту и банк собирается подавать в суд;

  • что делать если дело уже в суде;

  • как работать с банками на стадии исполнения судебного решения;

  • как работать с судебными приставами;

  • что такое банкротство физических лиц и его подводные камни.

Встреча состоится 3 февраля в 12.00 на площадке ZOOM.

Мероприятие проводится совместно с Центром социальной, деловой и правовой информации Псковской областной научной библиотеки. Трансляция видеовстречи «Все, что нужно знать о кредитных договорах и как не попасть в кредитную ловушку» будет идти в группе в соцсети «ВКонтакте».

Встречу проведет адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская. Вопросы юристу можно задать по телефону 8(953) 235-67-67.

Теги: #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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