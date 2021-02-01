Общество

Базе отдыха в Гдовском районе придется снести самовольно возведенный пирс

Базу отдыха в Гдовском районе обязали снести самовольно возведенный пирс в акватории Ужинского озера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, такое решение принял районный суд в отношении ООО «Салют на Чудском» (база «Домик на озере»).

Гражданское дело рассматривалось по иску Псковского природоохранного межрайонного прокурора.

Суд признал действия ООО «Салют на Чудском» по возведению пирса в отсутствие согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, а также разрешительной документации на право пользования водным объектом незаконными и обязал снести указанный объект в срок до 1 июня текущего года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.